Серию открытых уроков по стандартизации организовали для белорусских школьников

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Госстандарта проводят открытые уроки по стандартизации для школьников. Они приурочены к Дню стандартизации, который отмечается 14 октября, сообщили БЕЛА в пресс-службе ведомства.

Школьникам в доступной форме на практических примерах рассказывают о необходимости стандартов в повседневной жизни.

Так, 13 октября Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) провел ознакомительный урок для школьников 8-х и 9-х классов Засульской средней школы в Столбцовском районе. Специалисты института рассказали ребятам о роли стандартов в повседневной жизни, в каких сферах они применяются и как защищают планету. Школьники увидели, как выглядят и что содержат стандарты на конфеты, учебники, парты и школьные тетради. Эти документы им привезли из Национального фонда технических нормативных правовых актов.

Открытый урок 12 октября прошел в СШ №52 Гомеля. Специалисты Гомельского центра стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) рассказали об экологической безопасности, необходимости разрабатывать и применять стандарты, улучшающие качество воды, почвы и воздуха, беречь энергию и рационально использовать природные ресурсы.

Открытые уроки ранее также провели Барановичский, Борисовский ЦСМС, планирует их и Слуцкий ЦСМС.

Научно-техническая общественность 14 октября отмечает Всемирный день стандартизации, в Беларуси эта дата c 2000 года является Днем стандартизации. Каждый год Всемирный день стандартизации проходит под определенным девизом. В этом году он звучит так: "Стандарты для защиты планеты".

Традиционно ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации организации Госстандарта проводят дни открытых дверей, деловые встречи, круглые столы, вебинары и семинары, другие мероприятия. Их главная цель - привлечь внимание к деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации, повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции, отразить роль стандартов в обеспечении экономических и социальных интересов.

В этом году в Минске и регионах пройдет около 90 различных мероприятий, на которых будут обсуждаться и разъясняться вопросы применения технических регламентов, стандартов на продукцию, системы менеджмента.-0-