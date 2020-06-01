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01 июня 2020, 14:18

Сеть школьных служб медиации расширяется в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть школьных служб медиации расширяется в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белорусском республиканском союзе юристов.

Службы медиации начали организовывать в некоторых школах и гимназиях Гомельской и Витебской областей. Для этого используется методология, отработанная центром "Медиация и право" в пилотном проекте в Минске. А в столице к нему подключились еще 17 школ.

В регионы передаются и другие социальные проекты по оказанию медиативной помощи семьям. В частности, бесплатные консультации медиаторов проводятся в органах ЗАГС в Витебске и Гомеле.

Центр "Медиация и право" уже пять лет реализует проект школьной медиации и имеет уникальный опыт по оказанию медиативной помощи при индивидуальных и групповых школьных конфликтах, в том числе с участием детей, находящихся в конфликте с законом.

Востребованность этой формы работы подтвердила впервые проведенная в стране масштабная социальная акция "Медиация в помощь людям". Медиативная помощь по заявкам граждан и организаций оказывалась бесплатно всем желающим. Вместе с тем больше всего запросов поступило от учреждений образования и родителей школьников. Проведено около 100 индивидуальных консультаций для представителей администраций школ, педагогов, родителей.

Во время акции проводились различные мероприятия, направленные на популяризацию медиации в обществе, учитывая конкретные запросы государственных органов и организаций, а также индивидуальные потребности граждан: консультации, процедуры медиации, лекции, тренинги, деловые встречи, семинары, заседания клуба медиаторов. Акцию организовал центр "Медиация и право", учрежденный десять лет назад Белорусским республиканским союзом юристов.-0-

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