10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"В соответствии с правилами охоты и ведения охотничьего хозяйства с 10 июля на территории Беларуси открывается сезон охоты на бекаса. Сроки - со второй субботы июля по вторую субботу августа в светлое время суток. Охотиться можно будет на животных любого пола и возраста безружейным способом (с ловчими птицами), а также ружейным - охота с подхода только с охотничьей собакой. С одной легавой собакой, спаниелем, ретривером могут охотиться не более трех охотников. Разрешено гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью", - рассказали в БООР.

В июле продолжается сезон охоты на самца косули, а также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, серую ворону, сороку, енотовидную собаку, баклана, серую и белую большую цапель.-0-