Сезон охоты на гусей и уток открывается в Беларуси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенний сезон охоты на гусей и уток в Беларуси открывается с 14 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Сезон охоты по охотничьим турам длится со второй субботы марта по второе воскресенье мая (в текущем году - с 14 марта по 10 мая). А для охотхозяйств его общая продолжительность не должна превышать 28 охотничьих дней в течение разрешенного периода.

Охота разрешается в светлое время суток, кроме периода с 12.00 до 18.00. При охоте на гусей или селезней уток допускается использование вместо скрадка маскировочного халата (маскировочного костюма), надетого на охотника и обеспечивающего его незаметное для птиц пребывание в охотничьих угодьях.

Орудия и способы, не соответствующие правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты, являются запрещенными.-0-