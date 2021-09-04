4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на рябчика и серую куропатку начался в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"В соответствии с правилами охоты и правилами ведения охотничьего хозяйства с 4 сентября в Беларуси открывается сезон охоты на рябчика и серую куропатку, который продлится по 12 декабря. Охотиться на этих птиц можно будет без ограничений по полу и возрасту, однако только в светлое время суток. Разрешенные орудия охоты: гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Можно использовать охотничьих собак: легавых, спаниелей, ретриверов, а также ловчих птиц. Способы охоты - ружейный из засады, с подхода, безружейный", - рассказали в БООР.

В сентябре также разрешена охота на бобра, выдру, кабана, волка, лисицу, шакала, серую ворону, сороку, енотовидную собаку, баклана, серую и белую большую цапель, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела, фазана. С 18 сентября разрешена охота на гусей. Сезон охоты на самца косули, лося и оленя продлится до 30 сентября.-0-