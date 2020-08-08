Сезон охоты на водоплавающую дичь открывается в Беларуси 8 августа

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 8 августа открывается сезон охоты на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Позже, с 5 сентября, можно будет добывать рябчика и куропатку серую. С 19 сентября перечень пополнят гусь белолобый, гусь-гуменник, гусь серый, казарка канадская.

В Минлесхозе обратили внимание, что можно при добыче использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью, а также ловчих птиц. При добыче ружейным способом разрешено использовать все группы собак, кроме гончих и борзых, за исключением добычи рябчика и куропатки серой, для охоты на которых разрешено использовать легавых, спаниелей, ретриверов.

Охотничьи путевки можно приобрести как у должностных лиц пользователей охотничьих угодий, так и через специализированную информсистему Минлесхоза ihunt.by.

"В угодьях юго-запада Беларуси выводки уток в основном поднялись на крыло. Однако по северо-востоку еще много нелетающих птиц. В соответствии с абзацем 5 пункта 127 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, запрещается добыча молодых нелетающих и (или) линяющих птиц. Также при нелетающих молодых птицах, как правило, находится взрослая самка. Нельзя допустить ее гибели, так как это наиболее ценный ресурс популяции. Следует воздержаться от способов охоты, ориентированных на добычу взрослых самок. В частности, отказаться от охоты с подхода и с подъезда на водоплавающую дичь до начала сентября, при этом практиковать охоту из засады на перелетах и с применением чучел", - отметили в пресс-службе.-0-