1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на зайца открывается 3 октября, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"Охота на зайца-беляка и зайца-русака открывается с первой субботы октября. Охотиться можно в светлое время суток на животных любого пола и возраста. Однако до первой субботы ноября есть ограничения по способам охоты", - отметили в инспекции.

Ружейным способом охотиться на зайца можно только с подхода и только с гончими собаками, имеющими полевой диплом по зайцу и (или) лисице. С одной такой гончей могут выйти на охоту до трех охотников. В их путевках должны быть указаны данные из регистрационной карточки собаки. Для добычи зайца можно использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью.

"Возможен также безружейный способ охоты - с борзыми собаками и ловчими птицами, но он не получил широкого распространения в нашей стране", - добавили в инспекции.-0-