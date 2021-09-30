30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на зайца в Беларуси откроется 2 октября, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"В соответствии с правилами охоты и правилами ведения охотничьего хозяйства с 2 октября открывается сезон охоты на зайца-беляка и зайца-русака. Охотиться можно в светлое время суток на животных любого пола и возраста. Однако до первой субботы ноября есть ограничения по способам охоты", - рассказали в БООР.

Ружейным способом охотиться на зайца можно только с подхода и только с гончими собаками, имеющими полевой диплом по зайцу или лисице. С одной такой гончей могут выйти на охоту до трех охотников. В их путевках должны быть указаны данные из регистрационной карточки собаки. Для добычи зайца можно использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью.

Возможен также безружейный способ охоты - с борзыми собаками и ловчими птицами.-0-