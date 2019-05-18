Шедко освобожден от должности первого замминистра связи и информатизации

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Шедко освобожден от должности первого заместителя министра связи и информатизации по соглашению сторон. Соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 мая 2019 года №304, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом портале , сообщает БЕЛТА.

Этим же постановлением Ия Малкина освобождена от должности первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в связи с завершением действия контракта. По этой же причине Дмитрий Семенкевич освобожден от должности заместителя министра архитектуры и строительства Беларуси.

Принято также решение назначить в порядке перевода Алексея Ананича заместителем министра архитектуры и строительства Беларуси, Игоря Костюкова - первым заместителем министра архитектуры и строительства, Татьяну Лугину в порядке перевода - на должность главы Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.-0-