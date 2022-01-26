Шесть организаций включены в план контрольных мероприятий по защите персональных данных

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В план контрольных мероприятий по защите персональных данных на этот год включены шесть организаций, сообщил журналистам директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Контрольные мероприятия никуда не уйдут, хотя упор мы будем делать на разъяснениях, предвосхищающих наступление неблагоприятных последствий", - сказал Андрей Гаев.

Он отметил, что на этот год сформирован план проверочной деятельности. В него включены шесть организаций - две организации, связанные с торговлей в интернете, банк, структура, связанная с обработкой персональных данных от кандидатов на трудоустройство, организация в сфере ЖКХ и оператор электросвязи.

Контроль соблюдения законодательства о защите персональных данных будет осуществляться в форме плановых, внеплановых и камеральных проверок. В частности, внеплановые проверки будут проводиться, если появятся инциденты, требующие необходимого оперативного регулирования, пояснил Андрей Гаев.-0-