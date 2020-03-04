4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение", - сказал министр.

Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтверждены в результате обследования лиц, вернувшихся из эпиднеблагоприятных стран.

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