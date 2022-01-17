Шевцов: беженцы на границе ни разу не проявили агрессии в сторону Красного Креста

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы на границе ни разу не проявили агрессии по отношению к Красному Кресту, сообщил генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"В первые дни, когда мы приехали, мы увидели банально голодных людей, которые хотели воды и хоть немного хлеба. Речи о том, что это воинствующие люди, не было никогда, - сказал Дмитрий Шевцов. - Вы знаете, за все время, даже когда они (беженцы. - Прим. БЕЛТА) находились в лесу, когда мы приезжали раз в день, чтобы дать им продуктовые наборы, они ни разу не проявили никакой не то что физической, но даже попытки или жеста агрессии в сторону Красного Креста. Пограничники ходили только в форме, они были без оружия и помогали нам в том числе раздавать продукты".

По словам Дмитрия Шевцова, курды по своему менталитету чем-то напоминают белорусов. "Они очень миролюбивые, спокойные люди, которым просто реально некуда было идти", - отметил он.

Генеральный секретарь считает, что беженцы стали всего лишь предлогом для сосредоточения рядом с границей на польской территории вооруженных людей. "Совсем непонятна была ситуация: сидят 2 тыс. людей (беженцев. - Прим. БЕЛТА), из них почти 500 маленьких детей, 500-600 женщин, они жгут костры, а на той стороне через колючую проволоку ты видишь сосредоточение войск, причем вооруженных. Летает боевой вертолет, который постоянно шумит. Картинка даже для меня, взрослого человека, была немного жутковатой", - сказал Дмитрий Шевцов.

Он считает, что "многие вещи непонятно с какой целью были сделаны, но только не с целью сдерживания мигрантов, это однозначно".

Как отметил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко, белорусские пограничные силы ведут себя с достоинством и четко по закону. "Но если с той стороны будут провокации, то, конечно, будет международная реакция", - сказал он.-0-