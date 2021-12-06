Шевцов: для беженцев в ТЛЦ создан достаточный запас продуктов и необходимых вещей

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для оказания помощи беженцам создан достаточный запас продуктов и необходимых вещей. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для беженцев идет 29-й день на границе. Они находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Беженцы обеспечиваются всем необходимым.

"Выходные прошли в рабочем режиме. Продолжается выдача горячих завтраков и обедов, продуктовых наборов. Создан в достаточном количестве и запас всего необходимого, в том числе теплых вещей и одеял. Сейчас изучаем потребность беженцев в тех или иных вещах и точечно оказываем им помощь", - сказал Дмитрий Шевцов.

Помощь оказывается и беженцам, находящимся в учреждениях здравоохранения. Как рассказали в Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста, сейчас идет сбор необходимых вещей для беременной беженки в перинатальном центре.-0-