Игуменья Гавриила о ситуации с беженцами: все мы люди и должны помогать друг другу

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Люди должны помогать друг другу, только добротой можно спасти мир. Такое мнение сегодня журналистам высказала настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря игуменья Гавриила, передает корреспондент БЕЛТА.

Игуменья Гавриила не в первый раз посещает беженцев на границе. Сегодня она доставила в транспортно-логистический центр, где находится пункт временного размещения, груз от Гродненского монастыря, Жировичского монастыря и Новогрудской епархии.

"Мы все люди и должны помогать друг другу. Все на земле должны жить так, чтобы делать добро. Я уверена, именно добро, а не красота спасет мир, поэтому давайте делать добро. И не только материальное, но и словом и улыбкой", - сказала игуменья Гавриила.

В гуманитарном грузе - продукты питания, в том числе лакомства для детей, например полюбившаяся им белорусская сгущенка, а также конфеты, фрукты и многое другое.-0-