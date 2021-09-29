Шевцов: граждане могут разорвать порочный круг COVID-19 прививкой и ношением маски

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане могут разорвать порочный круг распространения COVID-19 вакцинацией от коронавируса и использованием средств индивидуальной защиты. Об этом заявил генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Когда мы говорим, что у нас есть вакцина, которая на самом деле работает, на самом деле действует, люди, разорвите сами этот порочный круг: наденьте маску и сделайте прививку - все, вы обезопасите себя даже больше, чем на 90%", - подчеркнул Дмитрий Шевцов.

Он обратил внимание, что даже если привитый человек заболевает коронавирусом, то он переносит заболевание легко. "В 99% случаев это легкое течение", - отметил медик.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок в свою очередь заметила, что из практически 400 тыс. жителей столицы, привитых от COVID-19, заболели 0,8%. Более половины из них перенесли заболевание в легкой форме. Тяжело перенес инфекцию лишь 1% от числа заболевших.

"Нам нужна помощь населения именно в вакцинации", - заявила Жанна Казаченок.-0-