Шевцов: некоторые наблюдатели приходят на участки, чтобы устроить провокацию

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые наблюдатели приходят на избирательные участки, чтобы устроить провокацию. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Некоторые приходят, чтобы устроить на самом деле явную провокацию", - сказал Дмитрий Шевцов, комментируя резонансные случаи с наблюдателями в ходе избирательной кампании.

По мнению депутата, если в качестве международных наблюдателей на выборы приезжают эксперты, чтобы поделиться опытом для совершенствования избирательной системы, то уровень подготовки некоторых внутренних наблюдателей иногда оставляет желать лучшего.

"Иногда наблюдателями становятся ребята сразу после школьной скамьи либо те, кто пытается взять какую-то фейковую новость, разместить ее в социальных сетях, больше пропиарить себя. Но они абсолютно не смотрят и не оценивают объем работы и ответственность, которая возлагается на наблюдателей. Отсюда и возникают конфликтные ситуации", - отметил он.-0-