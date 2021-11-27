Шевцов: по линии Красного Креста для оказания помощи беженцам ожидается поступление дополнительных средств

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По линии Красного Креста для оказания помощи беженцам ожидается поступление дополнительных средств. Об этом генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Несколько дней назад белорусская сторона получила помощь от Международной федерации Красного Креста в размере 266 тыс. евро. "По нашей просьбе МФКК объявила чрезвычайный призыв - посыл всем страновым организациям Красного Креста об оказании помощи Беларуси в вопросах помощи мигрантам. Поэтому мы по линии Красного Креста ожидаем еще деньги", - сказал Дмитрий Шевцов.

Он рассказал, что разговаривал с представителем Международной Федерации Красного Креста, и тот заверил, что также будет оказана всяческая помощь для коммуникации и привлечения международных средств. "Они будут разговаривать уже с общественными объединениями в основном ООН о том, что необходимо срочно выделение для Беларуси денежных средств. Потому что пока мы все видим, что это просто декларирование намерений, но не более того", - сказал генеральный секретарь.

Он рассказал, что международные организации наряду с этим в самом начале передавали для беженцев определенную материальную помощь - одежду средства гигиены и тому подобное.

Дмитрий Шевцов в целом уверен, что Беларусь способна и самостоятельно справиться с ситуацией. "В этом нет сомнений ни у кого. Потому что как только случилась беда, откликнулись и белорусские общественные объединения, организации, просто люди. Поверьте, у нас достаточно всего в наличии. Мы не нуждаемся в какой-то помощи. Но мы третья страна в данной ситуации. Не мы породили этот конфликт. Но с учетом того, что эти люди оказались у нас, мы однозначно им будем помогать", - рассказал он.

Дмитрий Шевцов также рассказал о разговоре с одним из беженцев после приезда в лагерь к ним Президента Беларуси Александра Лукашенко: "Подошел парень - 27 лет. Он говорит: я жил и Ираке, других странах, но я только в Беларуси мог один на один стоять напротив и разговаривать с Президентом, это единственная страна, где такое возможно. Это тоже характеризует открытость нашего Президента".-0-