Шевцов: погибшие и избитые беженцы - картинка для прикрытия концентрации польских войск на границе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погибшие и избитые беженцы - это картинка для прикрытия концентрации польских войск на границе. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"Я как-то подсчитывал, сколько реально должно быть на границе смертей среди беженцев. Там могут быть разные методики. И отталкиваться можно от разной цифры реального потока, идущего в Германию через Польшу. Но вообще получается гораздо больше, чем зафиксировано официально. Кстати, иногда польские оценки с границы, попавшие в их СМИ, совпадают с некоторыми из этих расчетов. Но хуже всего, что перед нами жестокий спектакль", - считает эксперт.

По его словам, основная масса беженцев успешно попадает в Германию. "Коридор-то через Польшу работает в целом успешно. В Германии полиция только официально зафиксировала более 10 тыс. беженцев, прошедших через Польшу за время миграционного кризиса, - напомнил Юрий Шевцов. - Погибшие и избитые беженцы - это картинка для прикрытия концентрации польских войск на границе, некоторых дипломатических и политических телодвижений Польши. Но это - не защита границы Польши на деле".-0-