Шевцов: политика Польши - искать покровителя на Западе, а не строить сильное и независимое государство

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика Польши - искать покровителя на Западе, а не строить сильное и независимое государство. Такое мнение высказал политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Польша - это страна, которая является ядром Восточной Европы во всем, в том числе в мышлении, культуре, в модах, геополитике тоже. Польская модель геополитического выживания еще со средних веков заключается в том, что они ищут покровителя и союзника на Западе, а не строят свою собственную независимую, устойчивую государственность", - отметил Юрий Шевцов.

Политолог напомнил, что в основе парламентского устройства в средневековой Речи Посполитой было право Liberum veto. То есть любой депутат мог прекратить обсуждение вопроса в сейме и работу сейма вообще, выступив против. "Было парализовано построение централизованного государства. В то время как, например, Россия напрягала все силы и строила огромную независимую государственность. Или Швеция, Великобритания, Франция. Поляки - нет", - отметил политический аналитик.

Такая модель выживания, когда страна берет за основу различные дипломатические интриги и комбинации, для Польши принципиальна, считает Юрий Шевцов. "У них есть другая история, другая модель. Но сегодня доминирует ориентация на эту: найти себе покровителя и получать что-то с его стола. Сегодня у них такой покровитель, как они видят, Соединенные Штаты, и им надо стать ценными для Соединенных Штатов. Чем они могут быть ценными? Чем угодно: конфликтом с Россией, Китаем, старой Европой. То есть это модель, которая нам чужда, мы ее просто очень часто не понимаем", - подчеркнул политолог.

"Это просто иной тип мышления. У себя они хотят комфортной жизни, как и любой народ. Но они ее хотят обеспечить не своим трудом, а интригами", - добавил Юрий Шевцов.-0-