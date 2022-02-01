Шичко: научно-технические разработки БГУИР востребованы на мировом рынке

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-технические разработки БГУИР востребованы на мировом рынке, заявила во время круглого стола "Вузовская наука сегодня: приоритетные направления развития" в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника научно-исследовательской части Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Людмила Шичко.

"Чуть более, чем за 50-летнюю историю в БГУИР сформировался ряд научных школ и научных направлений, результаты которых востребованы как на отечественном, так и на мировом рынке научно-технической продукции. Среди направлений, которые я бы хотела выделить, - прежде всего развитие СВЧ-технологий и высокоточное приборостроение. Аппаратно-программные комплексы в области обеспечения электромагнитной совместимости - это бренд БГУИР. У нас есть 5 программных продуктов. В этом направлении мы очень активно работаем на зарубежных рынках. Выполнено более 300 проектов для партнеров из разных уголков мира, начиная от Китая и заканчивая Америкой", - рассказала Людмила Шичко.

По ее словам, еще одно из перспективных направлений - новые функциональные материалы. "Мы работаем в области солнечной энергетики, электротранспорта, ультразвуковом направлении. Известны наши разработки в области защиты информации, кибербезопасности", - отметила замначальника.

Людмила Шичко подчеркнула, большое внимание в последнее время вуз уделяет развитию инфраструктуры. В декабре зарегистрировано республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-технологический парк БГУИР".

"Для нас это новое направление. Сейчас мы будем смотреть, как его развивать, по каким направлениям. Изначально предполагалось, что деятельность будет направлена на производство СВЧ-продукции - это различные базовые узлы, измерительное оборудование. Но сейчас хотим добавить и образовательную деятельность, разработку образовательных ресурсов, - добавила замначальника. - Активно мы работаем по развитию инфраструктуры с нашими иностранными партнерами, открываем международные совместные образовательно-исследовательские центры. В основном с партнерами из Китая у нас открыт ряд отраслевых лабораторий, в которых мы осуществляем разработки, оказываем научно-технические услуги в интересах Государственного военно-промышленного комитета, Министерства здравоохранения и так далее. Среди основных форм взаимодействия и поиска потенциальных заказчиков в последнее время мы также апробировали работу с международными маркетплейсами, зарубежными технопарками, с сетями поддержки трансфера технологий".-0-