Широкая: высшая ценность белорусского государства - люди

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшая ценность белорусского государства - люди. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА перед началом открытого онлайн-диалога "Единство. Развитие. Независимость" член Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Вера Широкая.

"Всебелорусское народное собрание - та платформа, благодаря которой мы можем увидеть, чего действительно добились за последние пять лет, что преодолели и как дальше будем выстраивать свою внешнюю и внутреннюю политику, что сделаем приоритетным в экономике, как будем работать в регионах. Знаю одно, что именно люди - высшая ценность белорусского государства, а их благополучие и благосостояние - залог единства, развития и независимости", - сказала Вера Широкая.

Дискуссионная онлайн-площадка сегодня объединила 140 представителей команды союза молодежи - участников VI Всебелорусского народного собрания. Главная задача молодежной встречи - сверить часы в преддверии важного общественно-политического события. Связь со студиями в областных центрах и Минске налажена через корпоративную платформу Zoom. Центральная студия разместилась в Республиканском доме молодежи в Минске.

"Моя карьера полностью была построена на активной работе в БРСМ, эта организация воспитала меня и дала путевку в будущее. Но организация - это люди: руководители и лидеры, коллеги и друзья. Поэтому важно на личном примере показать, что БРСМ - это действительно кузница кадров, а молодых членов организации нужно поддержать, поделиться опытом и направить", - отметила парламентарий.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.

В январе на VII Пленуме Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи участниками ВНС избраны 140 представителей БРСМ. Из них 75,2% - работники промышленных и сельхозпредприятий, служащие, военнослужащие Вооруженных Сил, сотрудники органов и подразделений внутренних дел МВД, белорусские спасатели, педагоги, представители здравоохранения, средств массовой информации, лидеры территориальных организаций союза молодежи; 15,6% - студенты учреждений высшего образования и магистранты, представители средних специальных учебных заведений; 9,2% - депутаты районных Советов депутатов.-0-