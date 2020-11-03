Широкое участие граждан в диалоговых площадках объединяет общество - депутат

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование Конституции служит мощным инструментом объединения и консолидации различных социальных классов и общества в целом. На этом сделала акцент заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова во время диалоговой площадки по обсуждению изменений в Конституцию, которая прошла сегодня в минском филиале Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я как парламентарий вносила поправки в некоторые законопроекты, которые сегодня работают во благо людей. Но сейчас перед обществом стоит еще более серьезная задача - внесение изменений в Конституцию. Эта тема настолько востребована в обществе, что диалоговые площадки, пусть и проходят длительное время, но все еще остаются актуальными. Неудивительно, ведь в обсуждении основного закона государства могут участвовать разные категории граждан. И мы трепетно относимся ко всем их предложениям, ведь диалог - это единственный путь к национальному согласию", - заметила Ольга Петрашова.

Также депутат отметила, что парламентарии ежедневно получают десятки новаторских и полезных предложений по изменению некоторых пунктов Конституции.

"Это говорит о том, что предложенный властью формат дискуссии интересен общественности. И даже если предложения не касаются основного закона государства, но цепляют своей ценностью, они обязательно фиксируются и в дальнейшем могут быть использованы в других законопроектах", - подчеркнула Ольга Петрашова.

Отдельно упомянули и площадку, которая сегодня объединила членов дискуссии. Она была выбрана неслучайно, ведь сотрудники администрации учебного учреждения, педагогический коллектив и учащиеся иначе смотрят на ряд важных вопросов, и их мнение необходимо слышать, рассматривать и доносить качественные предложения в парламент.

Так, на диалоговой площадке развернулось активное обсуждение абсолютно разных вопросов, но особенный акцент был сделан на темах, которые касаются сферы образования. Это объединение централизованного тестирования и выпускного экзамена, необходимость введения практической ориентированности в учреждениях образования, поддержка инициатив и проектов молодежи.

Все конструктивные предложения, которые прозвучали в ходе дискуссии по этим вопросам, будут проанализированы и отправлены в соответствующую комиссию парламента.-0-

Фото пресс-службы Минского филиала УО "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации"