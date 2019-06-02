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Школе в Калуге присвоят имя выдающегося белоруса

Общество 02.06.2019 | 15:03

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школе, которая будет построена белорусскими застройщиками в Калуге, присвоят имя выдающегося представителя Беларуси, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в России по итогам визита белорусской делегации во главе с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком в Калужскую область.

Дмитрий Микуленок вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым посетил объекты, возводимые белорусскими строителями. В частности, в Калуге они ознакомились со строительством жилого микрорайона "Веснушки", рассчитанном на 12-16 тыс. жителей.

Кроме домов, здесь возведут объекты социальной инфраструктуры, в том числе торговый центр. Уже сданы в эксплуатацию детский сад на 280 мест, школа на тысячу мест, пять жилых домов, строятся еще семь домов.

Анатолий Артамонов поблагодарил руководителей строительной компании за работу, а также поддержал инициативу руководства министерства образования области о присвоении следующей школе, которая будет построена белорусскими застройщиками, имени выдающегося представителя Беларуси. Выбор персоны остается за белорусской стороной.

Белорусская делегация ознакомилась и с возведением объектов в городах Малоярославец и Балабаново Калужской области.-0-

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Беларусь, регионы России, строительство
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