Школе в Калуге присвоят имя выдающегося белоруса

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школе, которая будет построена белорусскими застройщиками в Калуге, присвоят имя выдающегося представителя Беларуси, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в России по итогам визита белорусской делегации во главе с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком в Калужскую область.

Дмитрий Микуленок вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым посетил объекты, возводимые белорусскими строителями. В частности, в Калуге они ознакомились со строительством жилого микрорайона "Веснушки", рассчитанном на 12-16 тыс. жителей.

Кроме домов, здесь возведут объекты социальной инфраструктуры, в том числе торговый центр. Уже сданы в эксплуатацию детский сад на 280 мест, школа на тысячу мест, пять жилых домов, строятся еще семь домов.

Анатолий Артамонов поблагодарил руководителей строительной компании за работу, а также поддержал инициативу руководства министерства образования области о присвоении следующей школе, которая будет построена белорусскими застройщиками, имени выдающегося представителя Беларуси. Выбор персоны остается за белорусской стороной.

Белорусская делегация ознакомилась и с возведением объектов в городах Малоярославец и Балабаново Калужской области.-0-