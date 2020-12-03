Школьников из Пережира и японского города Тара свяжет виртуальная дружба

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Японии Руслан Есин 2 декабря провел переговоры с мэром города Тара префектуры Сага Массаки Ивасимой. Об этом дипломат рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Мэр с интересом воспринял информацию о развитии контактов Пережирской средней школы имени А.Е.Гуриновича с японскими учебными заведениями и выразил заинтересованность в подключении одной из школ города Тара к проекту виртуального сотрудничества.

Были рассмотрены направления взаимодействия в массовых видах спорта, культуре. Также собеседники договорились о проведении круглого стола по экономической тематике.

Кроме того, Руслан Есин сегодня встретился с Тадаси Комацу, мэром Такео. С этим городом в 2017 году Шклов заключил меморандум о сотрудничестве. Руководитель Такео выразил заинтересованность в определении перспективных направлений сотрудничества с белорусским партнером. Он также заинтересовался информацией о "Белорусском уголке" на Окинаве, где в первой половине 2020 года были установлены щитовые дома шкловского предприятия "Домостроение".

Состоялась церемония передачи городской библиотеке города Такео подборки книг о национальной истории, культуре и кухне Беларуси, а также книг для детей, переданных Министерством информации Беларуси. Японская сторона в том числе с интересом ознакомилась с изданием "Атлас современных и прогнозных аспектов последствий от аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях Беларуси и России".

Завершающим мероприятием стало ознакомление с фондом городской библиотеки Такео, в которой представлено более 300 тыс. книг и других печатных изданий. Во время посещения библиотеки достигнута договоренность о презентации белорусских книг для жителей города в следующем году по мере улучшения эпидситуации.-0-

Фото посольства Беларуси в Японии