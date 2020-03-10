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10 марта 2020, 14:08

Школьников приглашают поучаствовать в конкурсе эссе "Мы в ответе за Победу"

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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт пограничной службы проводит конкурс эссе "Мы в ответе за Победу" во время патриотического проекта "Мужеством своим в бессмертие шагнувшим", сообщили БЕЛТА организаторы.

Цель конкурса - воспитание у молодежи патриотических чувств и сохранение памяти о войне, а также поддержание интереса к истории и роли пограничников Белорусского военного округа в годы Великой Отечественной.

К участию приглашаются школьники в возрасте от 13 до 17 лет. Творческие работы можно присылать до 16 апреля на электронную почту pogran-smi-ips@mail.ru. По своему выбору можно затронуть в эссе такие темы, как "Великая Отечественная война в истории моей семьи и моего края", "Ветераны-пограничники в моей семье", "О чем говорят архивы", "Книга, художественный фильм о Великой Отечественной войне, повлиявшие на меня".

Оценивать работы с 17 апреля по 3 мая будет конкурсная комиссия, в состав которой войдут военнослужащие и представители профессорско-преподавательского состава Института пограничной службы, а также члены Союза писателей Беларуси.-0-

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