Школьный вопрос, проблемы фермеров и перевозчиков - Кочанова проводит прием граждан в Новолукомле

22 июля, Новолукомль /Корр. БЕЛТА/. С проблемами работы перевозчиков, личного подсобного хозяйства и просьбой не закрывать школу в агрогородке обратились сегодня к председателю Совета Республики Наталье Кочановой во время приема граждан в Новолукомльском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми пришли супруги из агрогородка Немойта Сенненского района. В течение 30 лет они содержат личное подсобное хозяйство, растят буренок, сдают молоко. По их словам, многие годы они пытаются добиться того, чтобы им выделили какой-нибудь участок для пастбища. В 2006 году предыдущие земли передали сельхозпредприятию "Дружбинец". У сельчан осталось несколько гектаров, но этого катастрофически не хватает. "Мы приедем с Михаилом Русым, посмотрим, что можно сделать, и постараемся помочь", - сказала Наталья Кочанова.

Жительница Новополоцка озвучила проблему перевозчиков региона. По ее словам, областное транспортное предприятие "Оператор перевозок" проводит конкурсы среди перевозчиков очень редко. Когда разрешение заканчивается, то его не продлевают. Очередные конкурсы или не организовываются, или "Оператор перевозок" проводит их непрозрачно, считает предпринимательница. Поручено разобраться в этом вопросе.

Житель агрогородка Андроны Поставского района обратился насчет работы учреждения образования. В их сельсовете были две школы. В Андронах ясли-сад - базовую школу решили закрыть. С 1 сентября родителям предложили детей возить в центр сельсовета в Поставы или в Курополье в детсад, хоть, по словам мужчины, в этом учреждении образования условия хуже, чем в андроновской школе-саду. Поэтому родители и педагоги предлагают все-таки не закрывать их школу и возить детей из Курополья к ним. Наталья Кочанова пообещала разобраться в вопросе, решать проблему нужно на месте с родителями, педагогами и компетентными органами.

Дачник из деревни Жуки пришел на прием от себя и жителей села с просьбой установить небольшой мост через реку Усвейка, огородить кладбище и провести в селе ямочный ремонт. Мостик нужен местным жителям, чтобы добраться до ФАПа, магазина, в лесничество. Дорогу сегодня начали приводить в порядок, с остальными вопросами пообещали разобраться в ближайшие месяцы с выездом в деревню.

Общаясь с журналистами, Наталья Кочанова отметила, что Совет Республики обсуждал новые формы работы с людьми и было решено провести единый день приема. Сегодня сенаторы работают в районах Витебской области, в дальнейшем проведут встречи с людьми в других областях. "Завтра подведем итоги работы с обращениями граждан и рассмотрим наиболее актуальные вопросы жителей области на заседании Президиума Совета Республики в Ушачах. Такая форма общения с гражданами позволяет нам узнать наиболее актуальные вопросы в той или иной сфере, чтобы затем работать с местными органами власти, губернаторами, министерствами и ведомствами по комплексному решению проблем", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова добавила, что одна из приоритетных задач органов власти - равномерное развитие регионов. Для этого нужно, чтобы люди оставались в райцентрах, была работа, социальные объекты, комфортные условия для жизни. "Депутаты всех уровней должны постоянно работать с людьми и подключаться к решению их проблем. Местным властям нужно быть более внимательными к вопросам людей, - подчеркнула спикер верхней палаты парламента. - На сегодняшнем приеме было видно, что вопросы у жителей не надуманы и правомерны. У людей есть желание работать, но и им нужно помочь, потому что не все в их силах".

Во время приема к председателю Совета Республики обратились более 20 человек. Заявители затронули вопросы арендного жилья, благоустройства и освещенности улиц в деревнях, пенсионных выплат, получения гражданства и другие темы.-0-