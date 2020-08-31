Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование - Кочанова

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова на полях городского форума педагогических работников столицы "Минск - город, который учит, город, который учится", передает корреспондент БЕЛТА.

"Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование. Разделения в школах быть не должно, - сказала Наталья Кочанова. - 1 сентября - День знаний. Думаю, все с праздничным настроением придут в этот день в школы, сядут за парты, а родители и педагоги сделают все, чтобы создать атмосферу праздника детям".

Августовский форум педагогических работников столицы проходит сегодня на базе Центрального дома офицеров и объединил около 800 педагогических работников. Его предварила выставка методических разработок и достижений системы образования Минска. "Я увидела на педагогической конференции интересные разработки наших педагогов. Накануне я встречалась с учителями одной из школ Минска. Учителя настроены на работу", - добавила председатель Совета Республики.-0-

Заведующая яслями-садом: цель учреждений образования - вырастить добрых и здоровых граждан "В новый учебный год дошкольные учреждения образования вступают с прекрасным настроением и замечательными планами", - сказала заведующая яслями-садом №549 города Минска Наталья Петроневич.