Шпаковский: государство должно защищать свое информационное пространство

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство должно защищать свое информационное пространство. Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

На основании уведомления Генеральной прокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. "Я, как политический эксперт, член правления Белорусского союза журналистов, неоднократно говорил, что данный ресурс ангажированный, необъективный. Зачастую там не просто публикуются некорректно интерпретированные новости, но информация подается лживо. То есть публикуется то, что можно назвать сознательной дезинформацией, направленной на изменение сознания белорусского общества, формирование чувства тревожности, побуждение к протестным действиям, формирование разрыва и розни между людьми, между гражданами и органами государственной власти и управления, - заявил Александр Шпаковский. - В этой связи мне представляется, что деятельность такого рода ресурса рано или поздно должна была быть скорректирована уполномоченными органами. И не зря tut.by был лишен статуса СМИ, не зря Министерство информации неоднократно выносило предупреждения данному сайту".

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). "В странах западной демократии это очень серьезное преступление и санкции за него значительно более строгие, нежели в белорусском законодательстве. У нас же по какой-то причине хозяйствующие субъекты считают возможным уклоняться от уплаты налогов, при этом все они имеют претензии социального характера к государству. То есть, как я говорю, платят зарплаты в конвертах, но переживают о судьбе бабушки, которая получает маленькую пенсию", - отметил аналитик.

Как добавили в эфире, с 2019 года ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" числится в качестве резидента Парка высоких технологий. Членство в ПВТ предполагает особый режим льгот, который предусмотрен соответствующими нормативными правовыми актами. "На мой взгляд, это апофеоз двойных стандартов, наглости и аморальности: с одной стороны, выступать флагманом информационной войны против государства и лично против Президента, но при этом не стесняться пользоваться льготами, предоставленными белорусским государством. Если вы занимаете антигосударственную позицию, зачем же просите у государства льгот, в том числе налогового характера, кроме того, еще и используете свой особый правовой статус, чтобы не заплатить то, что положено?" - задал вопрос Александр Шпаковский.

"Государство обязано защищать свое информационное пространство и принуждать хозяйствующие субъекты к ведению экономически прозрачной деятельности", - резюмировал эксперт.-0-