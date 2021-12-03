Шпаковский о санкциях: циничное попрание ЕС любых норм права, а главное, собственных деклараций

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнение господ из ЕС с каждым днем Минск интересует все меньше. Таким мнением относительно введения Евросоюзом против нашей страны очередных санкций с подписчиками своего Тelegram-канала поделился политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"Прочитал обоснования санкций ЕС, принятых против гостиниц, турфирм, предприятий, сотрудников пограничного комитета Беларуси и отечественных журналистов. Полная деградация кадров дипломатической службы Евросоюза. Даже навскидку придумать "липу" можно было лучше, но птенцы ведомства Борреля оказались не в состоянии выдать хоть что-нибудь более или менее стоящее, - отметил эксперт. - Например, против компании с красноречивым названием "Центркурорт" европейские санкции были введены по причине того, что эта туристическая фирма якобы содействовала в оформлении въездной визы в Беларусь 51 гражданину Ирака, а также подписала контракт с другой конторой, которая, в свою очередь, забронировала автобус для транспортировки данных граждан из Минского аэропорта в отель. Заметим, что все действия с участием "Центркурорта" происходили на территории Беларуси и в рамках лицензии на оказание туристических услуг, но санкции почему-то ввел Евросоюз".

Александр Шпаковский подчеркнул, что такой же поверхностный подход и надуманные предлоги используются и в других обоснованиях для санкций. "Авиакомпания "Белавиа" виновна в том, что перевозила пассажиров, "Гродно Азот" в том, что является, по мнению Лукашенко, "стратегическим предприятием в области производства удобрений". Не говоря уже о том, что наши свободолюбивые ввели санкции против 5 журналистов только лишь за то, что их гражданская позиция по выборам в родной стране не совпадает с точкой зрения Евросоюза, - считает эксперт. - Циничное попрание любых норм права, а главное, собственных деклараций. Я уже многие годы откровенно иронизирую над показным ханжеством Евросоюза, а сейчас эта ирония перерастает в гомерический хохот. Впрочем, мнение господ из ЕС с каждым днем Минск интересует все меньше. Им это каждый день объясняют, но, увы, не доходит".-0-

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