Шпаковский: провал второй протестной волны обусловил упование оппозиции на внешние силы и заговор

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 20 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:05 Глава ВОЗ считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы В мире
11:02 Гандболистки сборной Беларуси примут черногорок в квалификации чемпионата мира Спорт
10:54 В Островецком районе пьяный бесправник устроил аварию Происшествия
10:50 Лукашенко встречается с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко Президент
10:43 В Нижегородской области ликвидировали последствия пожара после взрыва газа В мире
10:41 Закладчик психотропов задержан в Могилевской области Происшествия
10:36 РЕПОРТАЖ: Прививка от коронавируса испытана на себе Регионы
10:33 В Гродненской области начали вакцинировать работников крупных предприятий Регионы
10:30 Мошенничество и превышение полномочий - в Чаусах идет суд над бывшим зампредом Могилевского горисполкома Происшествия
10:24 В Плещеницах на ул. Космонавтов сегодня временно ограничат движение Регионы
10:23 Республиканский студсовет приглашает определить дату дня белорусского студенчества Общество
10:16 "Финансовый эксперт" развел новополочанку почти на Br8 тыс. Происшествия
10:09 Фестиваль "Сымон-музыка" соберет более 300 исполнителей в Столбцах Культура
10:09 Университеты США сделают вакцинацию обязательным условием для проживания в общежитии В мире
10:01 Декада студенческой науки проходит в БГПУ Регионы
09:55 Меры по реализации указа о маркировке товаров можно обсудить на Правовом форуме Экономика
09:54 В Островце горел жилой дом - мать погибла, сына успели спасти Происшествия
09:54 Бобруйчанин заявил о пропаже машины, которую сам и угнал Происшествия
09:46 Президент Грузии заявила об окончании политического кризиса в стране В мире
09:37 РЕПОРТАЖ: "Постепенно все становится на свои места" - как развивается Славгородский район после аварии на ЧАЭС Регионы
09:34 Новые тарифы на социальные услуги установлены в Минской области Регионы
09:26 В Гродненской области завершается отопительный сезон Регионы
09:23 Шпаковский: провал второй протестной волны обусловил упование оппозиции на внешние силы и заговор Общество
09:20 В Круглянском районе в поле сгорел трактор Происшествия
09:18 Во Франции выступают за поэтапное снятие карантина В мире
09:12 Минтруда и соцзащиты проведет 21 апреля прямую линию по теме пенсий за время работы за границей Общество
09:08 Си Цзиньпин призвал к построению мировой экономики открытого типа В мире
09:05 "Белоруснефть" завершила реконструкцию газопровода Осташковичи-БГПЗ Экономика
09:00 В США заявили, что вакцинация от COVID-19 стала доступна всем жителям в возрасте от 16 лет В мире
08:49 Систему тестирования на коронавирус через дыхание начнут использовать в Сингапуре Технологии
Все новости
Все новости
Общество
20 апреля 2021, 09:23

Шпаковский: провал второй протестной волны обусловил упование оппозиции на внешние силы и заговор

Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провал второй протестной волны обусловил упование оппозиции на внешние силы и организацию заговора против действующей власти. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился политический аналитик Александр Шпаковский, комментируя планы группы лиц устроить мятеж в Беларуси и совместной работе КГБ Беларуси и ФСБ России по нейтрализации этой угрозы, сообщает БЕЛТА.

"Даже те фрагменты видеоматериалов, которые на сегодняшний день следствие предоставило обществу, свидетельствуют о том, что у них было четкое планирование: кого интернировать, какие объекты государственного управления занять, кого необходимо физически устранить из данных процессов. Это на языке юриспруденции 18-я статья Уголовного кодекса: организованная преступная группа, объединенная общим преступным умыслом. Их умыслом был захват власти. Сложно было однозначно прогнозировать наступление подобных последствий, но в принципе предполагать, что именно так будут развиваться "мирные" протесты, которые начались у нас в августе прошлого года, было возможно, - отметил эксперт. - Потому что совершенно очевидно, что вторая протестная волна, попытка спровоцировать людей на массовый выход на улицы не удалась. И в этой ситуации остается уповать только на внешние силы и организацию какого-то заговора против действующей власти".

По словам Александра Шпаковского, были подобраны соответствующие исполнители, которые, будучи на территории Беларуси и выезжая в третьи страны, пытались найти себе пособников в органах государственной власти Беларуси.

"В первую очередь в силовых структурах, потому что вопросы национальной безопасности и обороны - это силовой блок, ни один заговор невозможен без вовлечения в него представителей вооруженных сил, правоохранительных органов, спецслужб и так далее. На каком-то этапе эта "веселая компания" попала в поле зрения соответствующих органов. И дальше уже с этими людьми вели оперативную игру, которая по своему содержанию мне напоминает легендарную операцию "Трест" советских чекистов начала 1920-х годов", - подчеркнул аналитик.

Российский политолог Сергей Михеев в свою очередь напомнил, что подобные операции по организации госпереворота ЦРУ США проводило много раз в странах третьего мира: в Латинской Америке, в Африке, на Ближнем Востоке. "Сказать, что это что-то из ряда вон выходящее, особенно после недавнего обострения ситуации в Беларуси, неудачи оппозиции… Все-таки это была неудача, как ни крутите. Видимо, был сделан вывод, что теми способами, которыми американцы последние десятилетия решали свои проблемы, белорусскую проблему решить невозможно - нужно физическое устранение. И в России за годы правления Путина поступала информация о покушении на него. Насколько к этому были причастны американские спецслужбы, сказать затрудняюсь, но что такая информация периодически проникала, это точно, - сказал эксперт. - К сожалению, это возможно, когда американцы делают ставки на радикальное решение вопроса. Та же Украина и что там происходит - радикальное решение вопроса. Я лично убежден, что именно американцы подтолкнули к тому, чтобы не договориться, а чтобы пролилась кровь. Им было это выгодно, потому что на самом деле Янукович готов был уйти под гарантии европейских министров, которые приезжали, но тем не менее они повели ситуацию по кровавой стезе, потому что это было выгодно".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Республиканский студсовет приглашает определить дату дня белорусского студенчества
Фото из архива Минтруда и соцзащиты проведет 21 апреля прямую линию по теме пенсий за время работы за границей
Фото организаторов Пресс-конференция о проведении выставки-форума Ecology Expo пройдет сегодня в БЕЛТА
Картина дня: визит Макея в Швейцарию, неделя предпринимательства и доппоезда на праздники
Фото из архива Семинар-практикум по развитию студенческого самоуправления пройдет в БГУ
Фото belnotary.by Нотариальные палаты Беларуси и Узбекистана договорились о сотрудничестве
Главное
Фото из архива Лукашенко встречается с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 887 пациентов с COVID-19, выписаны 633
В Беларуси в январе-марте построили 12,9 тыс. квартир
РЕПОРТАЖ: Прививка от коронавируса испытана на себе
Топ-новости
Лукашенко поздравил Талая с успешным выступлением на соревнованиях Мировой серии паралимпийского плавания
Шпаковский: провал второй протестной волны обусловил упование оппозиции на внешние силы и заговор
Республиканский студсовет приглашает определить дату дня белорусского студенчества
РЕПОРТАЖ: "Постепенно все становится на свои места" - как развивается Славгородский район после аварии на ЧАЭС
Ядерное топливо для второго энергоблока доставили на БелАЭС
"Белоруснефть" завершила реконструкцию газопровода Осташковичи-БГПЗ
Минтруда и соцзащиты проведет 21 апреля прямую линию по теме пенсий за время работы за границей
Опубликованы адреса отключений горячей воды в Минске с 12 мая
Национальную экспозицию Беларуси впервые представят на туристической выставке в Дубае
Союзные парламентарии выступили за реставрацию Брестской крепости за счет бюджета СГ
В Минске вакцинировать трудовые коллективы от COVID-19 будут с выездом на предприятия
Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на копейку с 20 апреля
Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации "Польской школы"
Рунец проведет 20 апреля прием граждан
Герасимов вышел в 1/16 финала теннисного турнира в Барселоне
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.