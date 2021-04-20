Шпаковский: провал второй протестной волны обусловил упование оппозиции на внешние силы и заговор

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провал второй протестной волны обусловил упование оппозиции на внешние силы и организацию заговора против действующей власти. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился политический аналитик Александр Шпаковский, комментируя планы группы лиц устроить мятеж в Беларуси и совместной работе КГБ Беларуси и ФСБ России по нейтрализации этой угрозы, сообщает БЕЛТА.

"Даже те фрагменты видеоматериалов, которые на сегодняшний день следствие предоставило обществу, свидетельствуют о том, что у них было четкое планирование: кого интернировать, какие объекты государственного управления занять, кого необходимо физически устранить из данных процессов. Это на языке юриспруденции 18-я статья Уголовного кодекса: организованная преступная группа, объединенная общим преступным умыслом. Их умыслом был захват власти. Сложно было однозначно прогнозировать наступление подобных последствий, но в принципе предполагать, что именно так будут развиваться "мирные" протесты, которые начались у нас в августе прошлого года, было возможно, - отметил эксперт. - Потому что совершенно очевидно, что вторая протестная волна, попытка спровоцировать людей на массовый выход на улицы не удалась. И в этой ситуации остается уповать только на внешние силы и организацию какого-то заговора против действующей власти".

По словам Александра Шпаковского, были подобраны соответствующие исполнители, которые, будучи на территории Беларуси и выезжая в третьи страны, пытались найти себе пособников в органах государственной власти Беларуси.

"В первую очередь в силовых структурах, потому что вопросы национальной безопасности и обороны - это силовой блок, ни один заговор невозможен без вовлечения в него представителей вооруженных сил, правоохранительных органов, спецслужб и так далее. На каком-то этапе эта "веселая компания" попала в поле зрения соответствующих органов. И дальше уже с этими людьми вели оперативную игру, которая по своему содержанию мне напоминает легендарную операцию "Трест" советских чекистов начала 1920-х годов", - подчеркнул аналитик.

Российский политолог Сергей Михеев в свою очередь напомнил, что подобные операции по организации госпереворота ЦРУ США проводило много раз в странах третьего мира: в Латинской Америке, в Африке, на Ближнем Востоке. "Сказать, что это что-то из ряда вон выходящее, особенно после недавнего обострения ситуации в Беларуси, неудачи оппозиции… Все-таки это была неудача, как ни крутите. Видимо, был сделан вывод, что теми способами, которыми американцы последние десятилетия решали свои проблемы, белорусскую проблему решить невозможно - нужно физическое устранение. И в России за годы правления Путина поступала информация о покушении на него. Насколько к этому были причастны американские спецслужбы, сказать затрудняюсь, но что такая информация периодически проникала, это точно, - сказал эксперт. - К сожалению, это возможно, когда американцы делают ставки на радикальное решение вопроса. Та же Украина и что там происходит - радикальное решение вопроса. Я лично убежден, что именно американцы подтолкнули к тому, чтобы не договориться, а чтобы пролилась кровь. Им было это выгодно, потому что на самом деле Янукович готов был уйти под гарантии европейских министров, которые приезжали, но тем не менее они повели ситуацию по кровавой стезе, потому что это было выгодно".-0-