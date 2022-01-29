Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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29 января 2022, 20:34

Шпаковский: вовсе не значит, что государство начинает стричь купоны с людей

Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за cитуацию в стране и ее развитие должны солидарно нести государство в лице власти и сами граждане. Соответствующие заявления сделал директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

В центре внимания было Послание белорусскому народу и Национальному собранию, с которым 28 января выступил глава государства Александр Лукашенко. По ходу Послания он адресовал белорусскому народу три вопроса: "Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?", "Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость?" и "Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя?".

Александр Шпаковский вспомнил знаменитую фразу американского Президента Джона Кеннеди: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее".

"Это вовсе не значит, что государство сейчас отказывается от своих социальных обязательств и начинает, как говорится, стричь купоны с людей. Но, вместе с тем, ответственность должна быть солидарной. Если у нас республика - общее дело, - значит, мы несем солидарную ответственность. А государство в свою очередь, как высшая форма организации жизни людей, должно обеспечить их базовые права: право на труд, на бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, безопасность. Никто эти достижения суверенной Беларуси под сомнение не ставит", - заявил Александр Шпаковский.

Он также отметил, что является сторонником прогрессивного налогообложения: "Чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь".-0-

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