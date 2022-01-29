Шпилевская: независимость доставалась Беларуси тяжело и сегодня стоит действительно очень дорого

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимость действительно стоит дорого, и белорусы готовы за нее платить. Об этом заявила директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"По поводу вопросов, которые ставил Президент (во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. - Прим. БЕЛТА): я бы даже не ставила под сомнение, что любой здравомыслящий белорус и тот, кто действительно ощущает себя белорусом, ответит, безусловно, "да", - отметил Ольга Шпилевская.

При этом она считает, что поставленные главой государства вопросы белорусскому народу о суверенитете и готовности быть инициативными носят риторический характер. Ольга Шпилевская подчеркнула: необходимо осознать, что обозначенные посылы - это направления дальнейшего развития страны.

"Например, молодое поколение не очень понимает, что независимость действительно стоит очень дорого. Оно не очень понимает, как независимость нам доставалась. Поэтому доносить эти вещи нужно. А независимость доставалась действительно очень тяжело. Мало того, что куча белорусов полегла за эту независимость в разные периоды нашей истории, было послевоенное поколение наших с вами родителей, которое восстанавливало эту страну. Мы действительно пришли к тому, что можем называться независимыми, суверенными. Можем гордиться тем, что мы белорусы, - обратила внимание глава медиахолдинга. - Мы должны четко понимать: мы хотим жить в независимой, суверенной стране и строить ее дальше (а это значит нести ответственность за то, что мы делаем, быть способными оборонять эту страну и работать на эту страну) или мы легко отказываемся, но тогда вряд ли мы белорусы".

Как сообщалось, Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, обозначил три вопроса, которые он бы хотел задать белорусам: готовы ли граждане платить за собственные оборону и государство; готовы ли они платить за суверенитет и независимость; готовы ли быть инициативными и работать на себя?

Глава государства подчеркнул: "Мы привыкли к тому, что белорусский народ, избрав своего Президента, вправе спросить с него, критиковать, как только это возможно, обижаться на него, в радости проводить время. Но, наверное, и белорусский Президент имеет право в определенные периоды нашей истории, особенно острые периоды, задать три волнующих вопроса своему народу. Вопросы, волнующие Президента и наше общество".-0-