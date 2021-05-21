Шпилевская: независимые СМИ в Беларуси нужно защищать, но вначале покажите мне такое медиа

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимые средства массовой информации необходимо защищать, но в Беларуси отсутствуют такие медиа. Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1"", комментируя возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", сообщает БЕЛТА.

"Я считаю, что независимое средство массовой информации нужно защищать. И если кто-то когда-то будет обижать независимое средство массовой информации, я первая стану на его защиту, но вначале покажите мне независимое средство массовой информации на территории нашей страны", - сказала Ольга Шпилевская.

Она обратила внимание, что претензии у Комитета госконтроля к компании "ТУТ БАЙ МЕДИА" возникли не из-за ее редакционной политики, а после конкретных финансовых нарушений в деятельности предприятия. "Не надо путать народ. Сайт "ТУТ БАЯ" - это десятая, а то и сотая часть всего большого предприятия "ТУТ БАЙ МЕДИА", которое зарабатывало деньги и пользовалось всеми преференциями, которые давало государство, когда они были членами ПВТ. То есть, когда все переводят только в сторону того, что здесь кто-то ущемляет какое-то средство массовой информации…" - добавила директор представительства МТРК "Мир".

Как сообщалось, Департамент финансовых расследований КГК подозревает должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Подробности дела ранее рассказал заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Юрий Кардымон: "Обществом в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий. Вместе с тем, по данным Департамента финансовых расследований, им была получена выручка от деятельности, не разрешенной для резидентов ПВТ. В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере".-0-