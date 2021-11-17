Шпилевская: с нашей стороны границы работают около 80 журналистов из 30 стран, со стороны Польши - никого

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С нашей стороны границы работают около 80 журналистов из 30 стран, со стороны Польши - никого. Об этом директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская заявила в эфире "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Сейчас только человек, у которого совсем нет интеллекта, может не осознавать происходящее на границе, не видеть этих двойных, тройных, четверных стандартов… На нашей стороне границы работают около 80 журналистов из 30 стран. На территории Польши - ни одного. Даже журналист CNN Мэтью Чанс работает на какой территории? На нашей", - подчеркнула Ольга Шпилевская.

Она поделилась своими наблюдениями, как западные журналисты подают в своих материалах ситуацию с беженцами. "Они начинают вроде как показывать объективную картинку, а потом вмешивается редакционная политика… Мы видим, как они "свободны", как человек, даже когда наблюдает что-то, не может об этом рассказать - он давится редакционной политикой и вынужден закрыть глаза, заткнуть уши и сказать то, что просят. Для наших журналистов это хороший урок, ведь они работают с такими коллегами бок о бок, - сказала Ольга Шпилевская. - Мне кажется, в этом плане мы вообще сейчас очень правильно поступаем, потому что перехватили информационную повестку".-0-