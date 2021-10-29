Шпилевская: теневой бизнес на сертификатах - последствие обязательного вакцинирования от COVID-19

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С введением обязательного вакцинирования от COVID-19 тут же вырастает теневой бизнес на сертификатах о вакцинации. На это обратила внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Ольга Шпилевская отметила, что выступает за вакцинирование от коронавируса, но решение о прививке не должно насаждаться гражданам. Такую политику проводят в Беларуси, и количество привитых от COVID-19 в стране растет естественным путем. При этом в республике на этом не делают бизнес.

"К чему ведет повальное, обязательное вакцинирование? Там, где есть обязательное вакцинирование, тут же вырастает теневой бизнес, - заявила Ольга Шпилевская. - Это пример Украины, где уже говорят о том, что все паспорта о вакцинировании - это купленные и проданные паспорта. Поэтому Президент поступает очень правильно и говорит правильно, что не надо давить на грудь, нужно просто сделать вакцину доступной для людей".

"У нас тот, кто имеет паспорт о вакцинации, реально вакцинированный человек", - подчеркнула директор представительства МТРК "Мир".-0-