Штат охранников может быть введен в учреждениях образования Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается возможность введения в учреждениях образования штата охранников и должности заместителя директора по безопасности. Об этом сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик в ходе круглого стола "Создание безопасных условий при организации образовательного процесса" в пресс-центре БЕЛТА.

"Дополнительно с Минфином, Минтруда и соцзащиты прорабатываются вопросы о введении в учреждениях общего среднего образования штатной численности охранников (дополнительно к сторожам), а также должности заместителя директора по безопасности. Этот вопрос может быть решен уже к новому учебному году", - сказал Эдуард Томильчик.

Он уточнил, что данные сотрудники вовсе не должны быть работниками милиции, но для них обязательно будет разрабатываться перечень функциональных обязанностей и требований.

"Сейчас работа по ограничению доступа посторонних, реагированию на возникающие угрозы выполняется в дневное время силами работников учреждений образования, в обязанности которых входит обеспечение охраны, дежурными администраторами, педагогами, в ночное время - работниками охраны учреждений образования, которые выявляют угрозы и информируют правоохранительные органы, в том числе и с помощью ручных средств тревожной сигнализации. Как вы знаете, во многих учреждениях образования установлены тревожные кнопки, но в этом направлении еще предстоит работать и работать", - добавил Эдуард Томильчик.

По его словам, последовательно оснащаются учреждения образования и системами видеонаблюдения. Во всех организован контроль доступа в учреждение, автоматическими системами контроля доступа оснащено порядка 20% учреждений, расположенных в городах. И для дальнейшей работы издан приказ от 11 марта 2019 года №156 "Об утверждении примерной инструкции об организации пропускного режима в учреждениях общего среднего образования". В нем отражены вопросы организации пропускного режима для учащихся, их законных представителей, работников учреждения образования, для лиц при исполнении служебных обязанностей, но не являющихся работниками данного учреждения образования, организации пропускного режима для въезда транспорта на территорию, а также организации пропускного режима в учреждение образования при чрезвычайных ситуациях, иные вопросы. И утвержден перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися в период пребывания в учреждении образования.-0-

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