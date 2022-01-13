Шульган: конституционный референдум - важный инструмент в жизни современного общества

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящий референдум по принятию обновленной Конституции - чрезвычайно важный инструмент в жизни современного общества. Такое мнение высказал министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с трудовым коллективом ведомства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.

Диалоговые площадки, посвященные изменениям в Конституцию, активно проходят в трудовых коллективах организаций системы Министерства связи и информатизации. Сотрудники организаций осознано и с большой ответственностью подходят к предложенным изменениям, изложенным в проекте Конституции, понимая, что совместными усилиями создается один из ключевых элементов фундамента дальнейшего развития Беларуси.

Министр связи и информатизации Константин Шульган на одной из встреч подчеркнул высокую общественную значимость проекта Конституции, который обнародован 27 декабря для всенародного обсуждения. Он отметил, что в проект документа включен целый ряд направлений развития социальной политики, инновационной сферы, вопросов информационной безопасности, сохранения национальной самобытности, исторической памяти и суверенитета страны, воспитания традиционных семейных ценностей, обеспечения социальной справедливости и процветания государства. Обобщением всех поступающих предложений в режиме реального времени и с ежедневным анализом занимается Национальный центр правовой информации, который впоследствии подготовит наиболее существенные предложения в обобщенном виде. Глава отрасли отметил, что предстоящий референдум по принятию обновленной Конституции - чрезвычайно важный инструмент в жизни современного общества. Он выразил уверенность, что сотрудники Минсвязи проявят активность не только в самом голосовании, поскольку это прямая обязанность каждого гражданина и каждый голос важен с точки зрения объективности, правдивости и значимости, а также в процессе внесения правок в проект Конституции.

Состоялась также общая диалоговая площадка в трудовых коллективах "Белпочты" и производства "Минская почта", которую проводила генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич. В центре внимания участников также были вопросы изменений и дополнений в Конституцию. Перед началом диалога генеральный директор "Белпочты" отметила, что очень важно на диалоговых площадках услышать мнения людей в трудовых коллективах. "В первую очередь изменения и дополнения в Конституцию направлены на дальнейшее развитие белорусского общества, защищенность и гарантии для каждого гражданина, исторической памяти и традиционных ценностей", - сказала Светлана Юркевич.

Оживленное обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию состоялось и в РУП "Белтелеком". Комментируя эту встречу, генеральный директор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя отметил: "Внесение изменений и дополнений в Конституцию - важнейшее условие дальнейшего стабильного развития и процветания нашей страны. Обновленная Конституция будет определять будущее государства, общества и каждого человека. Сегодня у нас есть возможность не просто ознакомиться с проектом Основного закона, но и внести предложения. Сотрудники "Белтелекома" активно включились в этот процесс во время встреч и диалоговых площадок, которые в эти дни проходят во всех трудовых коллективах предприятия. Широкое народное обсуждение позволит сохранить социальную направленность Конституции и заложить прочный фундамент для сохранения независимости нашей страны и благополучия народа".

Подобные мероприятия прошли также в республиканском унитарном предприятии "Специальная связь", ОАО "Гипросвязь", НИРУП "Институт прикладных программных систем", учреждении образования "Белорусская государственная академия связи", ОАО "Минсктелекомстрой", ОАО "Белсвязьстрой". Встречи с коллективом, круглые столы и диалоговые площадки в эти дни проходят в государственном предприятии "БелГИЭ".-0-