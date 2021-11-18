Шумилин: интеллектуальная собственность является важнейшей составляющей экономики знаний

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуальный потенциал приобретает все большую ценность на современном этапе, а интеллектуальная собственность является важнейшей составляющей экономики знаний. Об этом заявил сегодня на открытии Центра поддержки технологий и инноваций на базе Национальной академии наук Беларуси председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, в госпрограмме инновационного развития на 2021-2025 годы, утвержденной главой государства, поставлена задача расширения сети центров поддержки технологий и инноваций. Конкретные мероприятия по реализации данной задачи содержатся в стратегии страны в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года, которая будет подписана в ближайшее время. Согласно документу, для увеличения эффективности использования объектов интеллектуальной собственности будет создана система доступа заинтересованных к фондам патентной и непатентной информации Всемирной организации интеллектуальной собственности, имеющей самые актуальные, достоверные и полные базы данных об изобретениях со всего мира, посредством развития сети центров поддержки технологий и инноваций.

"Открытие ЦПТИ на базе Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа не случайно. Национальная академия наук Беларуси по праву является ведущим научным центром нашей страны. Доля получаемых патентов на изобретения на имя организаций системы НАН Беларуси в общем числе зарегистрированных национальных патентов составляет более 25%", - сказал Александр Шумилин. Он также отметил, что востребованность белорусских разработок за рубежом постоянно растет. Об этом свидетельствует увеличивающийся объем экспорта в области платы за пользование интеллектуальной собственностью. К слову, в 2020 году объем экспорта услуг за пользование интеллектуальной собственностью увеличился почти в пять раз и составил $125 млн.

Помимо Центра поддержки технологий и инноваций на базе Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН в настоящее время в Беларуси работает 15 ЦПТИ: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке и ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, Витебском государственном медицинском университете, Полесском государственном университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, в индустриальном парке "Великий камень", Полоцком государственном университете, Брестском государственном техническом университете, Белорусском государственном технологическом университете и НЦИС.

Такие центры востребованы учеными, инженерами, конструкторами и, прежде всего, творческой молодежью. Только в ЦПТИ НЦИС за 10 месяцев 2021 года проведено около 3700 консультаций юридических и физических лиц по вопросам оформления, охраны и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на системной основе проводится обучение сотрудников центров в НЦИС и ВОИС. В 2021 году такое образование получили более 30 человек.

Международный проект по созданию и развитию сети ЦПТИ в Беларуси выполняется совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Его основная цель - стимулирование инновационной деятельности, а также обеспечение информационной и научно-методической поддержкой пользователей услуг центров в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.-0-