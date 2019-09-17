Шумилин: на выставке "ТехИнноПром" представлены самые передовые технологии и разработки

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международной выставке технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром", которая открылась сегодня в Минске, представлены самые передовые отечественные технологии и разработки в области современного обрабатывающего оборудования, машиностроения, строительных технологий, химической промышленности, переработки полезных ископаемых. Об этом сообщил сегодня на открытии Белорусского промышленно-инвестиционного форума председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам председателя ГКНТ, на коллективном стенде комитета 25 белорусских научных и инновационных организаций представляют более 150 высокотехнологичных разработок. "Большинство разработок выполнено с поддержкой государства в рамках научно-технических программ, Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь и программ Союзного государства Беларуси и России", - подчеркнул он.

Впервые экспонируется разработанный БГУ по программе ГНТП "Эталоны и научные приборы" многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, который может применяться в научных, испытательных и метрологических лабораториях в области радиоэлектроники, машиностроения, энергетики, транспорта, авиамоторостроения, станкостроения. Белорусский комплекс существенно дешевле импортного измерительного оборудования. Не менее интересная разработка - смарт-стекло с переменной прозрачностью - представлена резидентом Минского городского технопарка компанией "Артизан". Инновационный материал позволяет мгновенно превратить полностью прозрачное стекло в матовую непроницаемую поверхность.

На выставке представлены также технологии и оборудование, разработанные белорусскими учеными совместно с зарубежными партнерами. БГУ совместно с российскими коллегами представил технологию производства композиционного твердого топлива из отходов нефтепродуктов и гидролизного лигнина, разработанную в рамках программы Союзного государства "Компомат". В рамках программы "Нанотехнология - СГ" представлена технология нанесения защитных покрытий методом микродугового оксидирования, которая применяется в узлах трения, работающих в условиях ограниченной подачи смазки.

ГКНТ во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума организует ярмарку инновационных разработок "Промышленность: от инновации до производства", целью которой является содействие коммерциализации этих разработок и повышение конкурентоспособности белорусских предприятий за счет внедрения передовых технологий. Только за прошлый год по итогам ярмарки между разработчиками и промышленными предприятиями заключено 11 договоров на внедрение научно-технических разработок или предоставление права использования интеллектуальной собственности.

22-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром" проходит с 17 по 22 сентября в Минске. Выставка включена в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума - 2019, который проводится ежегодно с 1997 года при официальной поддержке Совета Министров Беларуси, республиканских органов государственного управления, исполнительных органов власти всех областей и города Минска, общественных объединений.-0-