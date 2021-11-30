Шумилин: растет число и масштаб белорусско-китайских научно-технических проектов

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайское взаимодействие развивается динамично и по широкому спектру направлений, растет число и масштаб совместных научно-технических проектов. Об этом заявил сегодня на открытии Белорусско-китайского форума "Инновационный хаб: новые треки развития межгосударственного предпринимательства" председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В настоящее время ученые обеих стран успешно реализуют проекты в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий и новых материалов. "В развитии белорусско-китайского научно-технического сотрудничества мы уделяем особое внимание созданию совместных субъектов инновационной инфраструктуры, которые обеспечивают коммерциализацию результатов научных исследований и разработок. К их числу относятся Белорусско-китайский технопарк в Чанчуне, Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий в индустриальном парке "Великий камень", а также Китайско-белорусский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений. В настоящее время прорабатывается возможность создания соответствующей структуры с городом Шанхай", - сказал Александр Шумилин.

Белорусско-китайский форум "Инновационный хаб: новые треки развития межгосударственного предпринимательства" проходит 30 ноября в гибридном формате. В нем участвуют более 100 представителей БНТУ, БГУ, БГУИР, НАН Беларуси, Шанхайского университета, Харбинского инженерного университета, Университета Сучжоу и других высших учебных заведений.

Организаторами форума выступили Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Белорусский национальный технический университет, Научно-технологический парк БНТУ "Политехник", Департамент по науке и технологиям Шанхая, Шанхайский университет, Институт развивающихся отраслей в Цзянси.-0-