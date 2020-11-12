Шумилин: в приоритете для БрГТУ в ближайшие 5 лет будут проекты в строительстве и IT

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетными научными направлениями для Брестского государственного технического университета в ближайшие пять лет станут комплексные исследования и инновационные проекты в строительстве, информационных технологиях, машиностроении и охране окружающей среды. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина со студентами, магистрантами, аспирантами и профессорско-преподавательским составом БрГТУ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Университет обладает мощным научно-техническим и творческим потенциалом. Научные работники, ученые и специалисты, студенты вуза уделяют большое внимание исследованиям, разработке инноваций, которые способствуют развитию реального сектора экономики региона и всей страны, их продвижению в производство", - отметил Александр Шумилин.

Например, разработанная в БрГТУ технология "Индустрия 4.0. Предиктивная аналитика" установлена на ОАО "Лакокраска" в Лиде. Это позволяет получать и анализировать данные о характере использования продукта и промышленного оборудования, что значительно повышает качество контроля.

В университете создают искусственный интеллект для неразборной диагностики повреждений рабочей поверхности зубьев шестерен многовальных зубчатых приводов.

Инновационная разработка дополняет современные подходы к неинвазивной диагностике машин и механизмов и позволяет сократить время выявления локальных повреждений. Методика подходит для различных конструкций и материалов.

По мнению председателя ГКНТ, особого внимания заслуживает огромный вклад БрГТУ в создание образовательно-исследовательской и инновационно-предпринимательской среды.

В университете успешно действует испытательный центр, в котором исследуют свойства новых материалов и параметры инновационных строительных конструкций. Также в вузе работают научно-исследовательские лаборатории "Интеллектуальные транспортные системы", "Искусственные нейронные сети", "Технический анализ функционирования инженерных систем", "Исследование, проектирование и испытание строительных конструкций", "Новые нетрадиционные энергетические устройства" ("Пульсар"), "Промышленная робототехника".

В лаборатории "Промышленная робототехника" разрабатываются технические проекты для предприятий области. В их числе - решения по упаковке, паллетизации и транспортировке продуктов питания на пищевом производстве с помощью новых технологий коллаборативной робототехники. С Министерством по налогам и сборам проводится моделирование и экспериментальная проверка для подготовки белорусских предприятий к созданию национальной системы промышленной маркировки товаров. В лаборатории также разрабатываются инновации в сфере специализированных захватных механизмов роботов и систем технического зрения. Студенты, вовлеченные в исследования, могут апробировать свои решения на предприятиях области. Доступны широкие возможности по изучению современных технологий, в том числе коботов, цифрового инжиниринга, 3D-сканирования и аддитивных технологий.

Александр Шумилин также посетил в Бресте научно-технологический парк, в котором выполняются проекты в сфере ИКТ, здравоохранения, промышленного развития. Например, разработана информационная система "Единый регистр доноров". Она работает в режиме реального времени и позволяет отслеживать каждую донацию от момента забора крови до трансфузии либо производства препаратов. На базе технопарка планируется создать пилотный демонстрационно-инновационный центр 4IR (индустрия 4.0).-0-