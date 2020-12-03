Шумилин: важно ориентировать научные разработки на их коммерциализацию

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важно ориентировать научные разработки прежде всего на их коммерциализацию. Такое мнение высказал сегодня во время посещения научно-технологического парка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Шумилин встретился с резидентами технопарка, ознакомился со строительством второй очереди объекта и пообщался с молодыми учеными ГрГУ им. Янки Купалы. "Молодежь у нас талантливая, всегда есть много идей, задумок, при этом необходимо уделять внимание вопросам коммерциализации научно-технических разработок, бизнес-образования. Важно создавать условия для ориентации разработок не только с точки зрения теоретической и практической науки, но и создания коммерческих структур", - отметил Александр Шумилин. Он подчеркнул, что задача государства - создавать для этого соответствующие структуры, площадки. Пример такой структуры - технопарк.

"Получай площади, превращай свою идею в образец, технологию, а дальше, если они востребованы на рынке, получай инвестиции, создавай бизнес. Выигрывают от этого все: страна получает новое инновационное производство, люди - заработок и самореализацию", - отметил Александр Шумилин. Он обратил внимание на перспективность гродненского технопарка. Есть уникальные технологии, производства, разработки, подготовленные кадры и выгодное географическое положение.

Научно-технологический парк создан в июле 2017 года на базе РУП "УНПЦ "Технолаб", его учредитель - ГрГУ им. Янки Купалы. В 2018 году под нужды научно-технологического парка университета было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м по ул.Господарчей в Гродно. Сейчас активно идут строительные работы по второй очереди технопарка. В здании площадью около 6 тыс. кв.м разместятся производственные и офисные помещения, конференц-зал, open space и коворкинг-центр. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2021 году.

"Сейчас в технопарке 13 резидентов. Важно, что среди них немало студентов университета. Развитие технопарка отвечает требованиям времени, прежде всего созданы производственные площади, на которые уже есть спрос", - отметила ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко. Он призвала тех, кто планирует создавать или уже реализует инновационные проекты, воспользоваться возможностями технопарка. Среди них, в частности, предоставление необходимой инфраструктуры на льготных условиях, налоговые преференции и даже менторское сопровождение.

В технопарке можно будет побывать и на экскурсии. Организуют их для школьников, учащихся других учреждений образования, чтобы популяризировать научно-технологический парк, помочь формированию предпринимательских компетенций с как можно более раннего возраста.

Ирина Китурко рассказала, что сейчас разрабатывается стратегия развития ГрГУ им. Янки Купалы на ближайшие пять лет. "Университет ставит перед собой амбициозные задачи. Это будет стратегия опережающего развития. В ее разработку активно вовлечены и наши студенты, от них поступают интересные и креативные идеи. Конечно, в центре внимания и вопросы науки, которая должна начинаться со студенчества, со стартапов, развития научных обществ, кружков, конструкторских бюро", - отметила она. По словам ректора, в вузе делается ставка на рост доходов от научной деятельности.-0-