Шуневич возглавил Белорусское общество охотников и рыболовов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым руководителем Белорусского общества охотников и рыболовов стал бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минлесхоза.

"В Белорусском обществе охотников и рыболовов - новый руководитель. Им стал Игорь Шуневич, экс-глава МВД и хоккейного клуба "Динамо". Такое решение было принято сегодня во время съезда делегатов РГОО "БООР", - говорится в сообщении.

Ранее должность председателя правления общественного объединения занимал Юрий Шумский.

В нынешнем году БООР отпраздновало 100-летие.-0-