Швед: действия некоторых протестующих можно квалифицировать как терроризм

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия фигурантов некоторых уголовных дел, возбужденных в отношении радикально настроенных протестующих, могут быть квалифицированы как терроризм. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Уличные протесты Андрей Швед оценил однозначно: "То движение, которое нам преподносят как мирное, давно уже не мирное. По сути дела, уже давно идет война, которая в последние несколько недель приобрела крайне радикальные формы. По некоторым фактам, которые известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм. Со всеми вытекающими последствиями".

По словам генерального прокурора, на начало октября по фактам массовых беспорядков и насильственных действий в отношении правоохранителей и должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел, в середине месяца их стало уже свыше 500. "Сегодня речь идет о 657 уголовных делах, - обратил он внимание на динамику правонарушений. - По каждому факту, если не дана, то будет дана правовая оценка. По этим делам признаны обвиняемыми около 200 человек. Около 70 дел уже направлены в суды, девять дел рассмотрены".

Андрей Швед отметил, что половина обвиняемых безработные, треть ранее уже была судима. "По сути дела, они ни одному гражданину Беларуси не хотят сделать что-то нужное и полезное, они идут, чтобы разрушать, расколоть наше общество", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на совещании 27 октября глава государства Александр Лукашенко заявил, что Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами. "Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, - сказал Президент. - И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли".

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - заявил глава государства.-0-