Швед: мы мобилизуем всех ответственных лиц, чтобы обеспечить в стране спокойствие и правопорядок

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура намерена в ближайшее время усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, которого сегодня представил коллективу глава государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве основной задачи для Генеральной прокуратуры Андрей Швед видит сохранение независимости и суверенитета страны. На этом делал акцент и Президент, представляя нового руководителя.

"И прокуроры здесь должны сказать и скажут свое веское слово, - заверил генпрокурор. - Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню".

"Прокурорами в ближайшее время будет усилена работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка. Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц - единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок", - подчеркнул Андрей Швед.-0-