Швед: несмотря на беспрецедентное давление, сотрудничество генпрокуратур Беларуси и РФ остается надежным

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Несмотря на оказанное на Беларусь и Россию беспрецедентное давление, сотрудничество генеральных прокуратур двух стран остается надежным. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сегодня в Москве на заседании Объединенной коллегии генпрокуратур Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объединенная коллегия наших прокуратур более 10 лет является уникальной формой не только обсуждения актуальных вопросов, обеспечения законности в наших странах, - сказал Андрей Швед. - Особенно ценно, что, несмотря на оказанное беспрецедентное давление, попытки дискредитации наших государств и искажения значимых для братских народов исторических событий, наше сотрудничество остается безусловным и надежным".

Он констатировал, что взаимодействие генеральных прокуратур Беларуси и России развивается всесторонне и динамично. "Особая роль генеральных прокуратур неоднократно отмечалась главами Республики Беларусь и Российской Федерации, - сказал Андрей Швед. - Надзорные ведомства находятся на острие силового блока, координируют правоохранительную деятельность и борьбу с коррупцией, решают жизненно важные задачи по защите прав и государства".

Темой сегодняшнего заседания стала организация взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. "Надлежащее противодействие преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий и их раскрытие невозможны без тесного международного взаимодействия, обмена передовым профессиональным опытом, оперативного направления и исполнения просьб об оказании правовой помощи, - подчеркнул генеральный прокурор. - Уверен, мы сохраним сложившиеся добрые традиции взаимодействия наших ведомств".-0-

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