Швед принял присягу у молодых прокурорских работников

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня с участием генерального прокурора Андрея Шведа в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось торжественное собрание, посвященное принесению присяги молодыми прокурорскими работниками, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из различных регионов в столицу прибыли 34 прокурорских работника, впервые назначенные на должность. Принимая присягу, они дали клятву свято соблюдать Конституцию Беларуси, иные законодательные акты и международные обязательства своей страны, пресекать любые нарушения законодательства, активно защищать права и законные интересы граждан, общественные и государственные интересы.

"Сегодня для молодых прокурорских работников очень важный и значимый день. Уверен, что вы его запомните на всю оставшуюся жизнь", - сказал Андрей Швед.

По его словам, глубоко символично, что присяга дается в таком священном для Беларуси месте - Музее истории ВОВ. "Помните, что наши предки ценой неимоверных усилий, колоссальных потерь, крови, пота и боли защитили нашу страну, дали возможность всем нам жить. И вы должны память об этом подвиге нести в своем сердце каждый день, - отметил генпрокурор. - Руководствуйтесь законом, справедливостью, тем, что вы стоите на защите нашей страны".

Во время мероприятия состоится возложение цветов к стеле "Минск - город-герой". Запланирована также экскурсия по Музею истории ВОВ.-0-

Фото Максима Гучека