Швед: участники акций протеста будут привлечены как минимум к административной ответственности

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники несанкционированных акций будут привлечены как минимум к административной ответственности, заявил на первом заседании четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принимаемые меры будут направлены на обеспечение необратимости ответственности организаторов, участников и координаторов незаконных акций. В частности, органы внутренних дел ориентированы на оперативную передачу сведений о таких лицах в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. Практическую реализацию получает правило: пришел на акцию - будешь привлечен как минимум к административной ответственности. Если имеющегося арсенала и средств окажется недостаточно, Генеральная прокуратура будет ходатайствовать об установлении более строгой ответственности за правонарушение против общественного порядка", - сказал Андрей Швед.

Особое внимание уделяется вопросам возмещения вреда, причиненного противоправными действиями. На контроль поставлен вопрос о взыскании расходов, затраченных на лечение сотрудников правоохранительных органов, расходов всех служб и ведомств, которые задействованы в обеспечении правопорядка и ликвидации последствий незаконных акций. "Уверен, что средствами прокурорского надзора ситуация с установлением и возмещением такого ущерба городскому хозяйству уже в ближайшее время будет исправлена", - отметил генпрокурор.

Сегодня серьезным вызовом является не только информация, распространяемая Telegram-каналами из-за рубежа, но и деятельность так называемых дворовых чатов, где создается альтернативное информационное пространство и группы деструктивно настроенных граждан. "Мы должны не только привлекать к ответственности виновников этих действий, но своевременно и адекватно реагировать на информационные атаки, вбросы, противопоставить им нашу государственную позицию. Особое внимание будет уделено работе с учащимися и студентами. Надлежит обеспечить безопасность детей, в том числе малолетних, от безответственных действий родителей и других взрослых, которые допускают их присутствие на незаконных протестных акциях. Органам внутренних дел поручено устанавливать личность их родителей и незамедлительно предоставлять эту информацию территориальным прокурорам для привлечения к ответственности", - подчеркнул Андрей Швед.

По его словам, важно не допускать повышения социального напряжения на предприятиях, своевременно устранять возможные предпосылки для конфликтов в трудовых коллективах, разрешать возникающие проблемы строго в соответствии с законом. "Постоянного внимания требуют вопросы соблюдения трудовых прав граждан, обеспечение детского благополучия, надзор за соблюдением законодательства в различных отраслях экономики, противодействие коррупции. Средствами прокурорского надзора будут пресекаться нарушения закона, защищаться интересы граждан, общества и государства. Подход будет один: объективная, основанная исключительно на достоверных фактах правовая оценка действий и событий. Но без лишнего формализма. Прокурорских проверок будет значительно меньше, но они должны быть эффективными и значимыми", - заключил генпрокурор.-0-