Швед: в действиях политиков отдельных государств нацизм приобрел второе дыхание

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С учетом проявленного израильской стороной интереса к расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ состоялась встреча генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Беларуси Алексом Гольдманом-Шайманом, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Предметом разговора стали аспекты взаимодействия в расследовании этого уголовного дела, включая перезахоронение костных останков мирного населения, а также вопросы международно-правового сотрудничества.

Генпрокурор, в частности, обратил внимание на параллели между событиями военного времени и политикой отдельных государств. "Сегодня то, что происходит в отношении Беларуси, во многом совершается с территории тех стран, откуда в свое время пришли и фашизм, и геноцид, и холокост - те вещи, которые забывать нельзя. Как только мы забываем, все возвращается. К сожалению, нацизм не умер, а приобрел второе дыхание", - сказал Андрей Швед.

Андрей Швед

Он подчеркнул, что Беларусь всегда с уважением относилась к традициям и обычаям всех национальностей и будет придерживаться такого подхода в работе по уголовному делу о геноциде. Он заверил, что интересующая израильскую сторону информация будет представляться, в том числе касающаяся поиска родственников погибших, проведения экспертных исследований.

На вопрос посла о сотрудничестве с российскими коллегами генеральный прокурор сообщил: "Мы подробно информируем Президента Республики Беларусь о ходе следствия". Генпрокурор напомнил, что при недавней встрече с генеральным прокурором России глава государства предложил выйти на более высокий уровень. Сейчас с коллегами из правоохранительных органов России формируется международная следственная группа.

Ранее надзорное ведомство направило в компетентное учреждение Государства Израиль просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о геноциде, напомнил Андрей Швед. В частности, Генпрокуратура просила представить материалы, архивные данные о фактах массового уничтожения мирного населения на территории БССР. "Нам важно изучить опыт Государства Израиль в части сбора, обработки и передачи по компетенции документов для мирового признания геноцида", - отметил Андрей Швед.

На встрече обсуждался вопрос о заключении меморандума с компетентным органом Израиля в расследовании преступлений против мира и безопасности человечества, геноцида, военных и иных тяжких преступлений, проект которого в ближайшее время будет направлен израильской стороне.

Алекс Гольдман-Шайман высказал заинтересованность в поддержании постоянного контакта по обсуждаемым вопросам и участии в развитии международно-правового сотрудничества. Он подчеркнул историческую важность и уникальность ведения Генпрокуратурой такого уголовного процесса и согласился с необходимостью установления всех фактов геноцида, в том числе с учетом трагических событий холокоста. "Это огромный и важный проект. С нашей стороны мы готовы помочь. Если нужна наша помощь с переводами, у нас есть академические эксперты, музей Яд ва-Шем, у которого есть опыт в связи с историческими расследованиями", - сказал он.

По итогам встречи генеральный прокурор Беларуси и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Беларуси выразили готовность укреплять взаимодействие в целях продвижения исторической справедливости.-0-

Алекс Гольдман-Шайман

Фото Генпрокуратуры