Швед: в праздники ни один ребенок в стране не должен остаться без внимания

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В праздничные дни ни один ребенок в стране не должен остаться без внимания, заявил генеральный прокурор Андрей Швед во время торжественного мероприятия в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Обращаясь к коллективу, учащимся центра и их родителям, Андрей Швед подчеркнул: основная задача акции "Наши дети" - не оставить без внимания ни одного ребенка в стране. "Для особенных же деток и их близких это прекрасная возможность еще раз показать, что они достойная часть общества", - сказал генпрокурор.

Андрей Швед поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, терпения, мира и благополучия. "Пусть у вас будет небольшой, но праздник, неожиданный приятный сюрприз, тот маленький шаг, знамение, которое подарит надежду на лучшее", - добавил он.

Генпрокурор вручил детям сладкие подарки и игрушки (коляски, куклы, пирамидки). Центру были переданы специальные утяжеленные одеяла и гамаки-соволеты - сенсорные тренажеры, модульные массажные коврики, оргтехника для повышения качества образовательного процесса.

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Швед проинформировал об успешной реализации в Беларуси социально ориентированной государственной политики, а также важности проведения подобных акций. "Сама идея, которая много лет назад была высказана главой государства и реализуется в нашей стране, направлена на укрепление общества, единение всех нас, потому что нет чужих детей, нет детей, которые были бы брошены, были бы не нужны. Наша страна - честное, порядочное государство. Посмотрите в динамике, сколько открылось специализированных учреждений. Каждый год государство делает все, чтобы дети чувствовали себя защищенными и счастливыми, как и их сверстники, которые ходят в обычные школы, детские сады", - сказал он.

Руководство центра организовало экскурсию, во время которой участники праздника ознакомились с его материально-техническим оснащением и условиями работы. В актовом зале воспитанники подготовили для родителей и гостей новогоднее представление.

Благотворительная акция "Наши дети" проходит с 1995 года под патронатом главы государства. По доброй традиции работники прокуратуры ежегодно в преддверии Нового года посещают интернаты, дома ребенка, приемные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, поздравляют с праздниками, дарят подарки.

В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района Минска оказывается помощь детям с особенностями психофизического развития в возрасте до 18 лет, там могут получить образование дети с физическими и психическими нарушениями. Для этого здесь функционируют три класса, две дошкольные группы, в которых для оказания коррекционной помощи работают учителя-дефектологи. Всего в учреждении 47 учащихся.-0-

Фото Павла Орловского